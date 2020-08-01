بالصور.. «مدني جازان» يكشف عن الأضرار التي وقعت بالمنطقة جراء هطول الأمطار

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بمباشرة عدد من الحالات الناتجة عن الأمطار التي سقطت على المنطقة وتراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة في أول أيام عيد الأضحى، موضحة عدد البلاغات التي تلقتها وحجم الأضرار التي طالت المنازل بسبب سوء الأحول الجوية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أنَّ جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانيًا منذ بداية التنبيهات الجوية المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، وذلك للتأكّد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة أول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار لورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار ومنها تجمعات مياه الأمطار في مدينة جيزان في عدد من المواقع تركزت كثافتها في بعض الميادين والشوارع وتم تمرير هذه الحالات للجهات المعنية والخدمية وتم التعامل معها في حينه.

وأضاف العقيد الغامدي أن بعض البلاغات كانت حالات لدخول مياه الأمطار إلى مجموعة من المنازل تمثلت في مدينة جيزان (٥) منازل، ومحافظة أحد المسارحة (٢٩) منزلًا، وفي محافظة أبو عريش (٢) منزلين، محافظة الدرب بلغ عدد (٤٠) منزلًا ولم تستوجب هذه الحالات إسكان او إيواء اي من أسر هذه المنازل ، وتم بمحافظة صامطة مباشرة (٣٠) منزلًا دخلت اليها مياه الامطار حيث تم ايواء عدد (٨) أسر يبلغ عدد افرادها (٤٧) شخصًا وذلك ممن استوجب إيواءهم وفق الأضرار الناتجة من دخول مياه الأمطار بمنازلهم وتمَّ التعامل مع جميع هذه الحالات في حينه وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى أنَّ الفرق الميدانية قد انتقلت إلى حادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة دون أي خسائر بشرية.

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وأضاف أنَّ الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني ساهمت في إنقاذ عدد من الحالات منها تغريز عدد (٦) سيارات في كل من محافظات الطوال وصامطة، وضمد. كذلك تضررت عدد من المركبات من جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول وكان عددها (١٨) مركبة في مدينة جبزان عدد (١٤) سيارة، ومحافظة أحد المسارحة عدد (٢) سيارتين، ومحافظة صامطة عدد (٢) سيارتين .

وذكر الغامدي أن جميع هذه البلاغات والحالات تم مباشرتها ورصدها وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وقد بلغ عدد البلاغات الواردة لمركز القيادة والتوجيه أثناء الحالة المطرية قرابة (٣٠٠) بلاغ تم التعامل معها مباشرة من قبل الفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حينه.

وحذّر العقيد الغامدي من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعدم عبورها أثناء جريان السيول وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنبًا لأي مكروه، وأهاب بالجميع بضرورة إتباع إرشادات السلامة، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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