خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك الأردن وشيخ الأزهر ورئيس تركمانستان بعيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره له.