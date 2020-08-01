390 شاشة تنقل كلمات ومحاضرات الدعاة للحجاج

يأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروسا علمية وخدمة الإفتاء، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية. وتتنوع الموضوعات التي يليقها الدعاة للحجاج عبر الشاشات عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم، إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الامكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن. يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذاالعام، تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية في حج هذا العام الاستثنائي.
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