514 جولة رقابية خلال أول أيام العيد بعسير

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال أول يوم لعيد الأضحى المبارك 514 جولة رقابية تفتيشية، و36 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل 61 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، بينما تم تطهير 392 موقعا، وذلك وفقا لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة عسير للحد من انتشار الفيروس، والتي تأتي استمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس "كوفيد19"، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف من خلالها لحماية المجتمع، من تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها.



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