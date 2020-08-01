54 ألف لتر يومياً لتعقيم وتعطير المسجد الحرام عبر 3500 عامل

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، الجهود والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والصحية، وزادت عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والعاملين في البيت العتيق. وكثفت الرئاسة جهودها واستنفدت طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج عام 1441، بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير حيث تم رفع عمليات غسيل الحرم لـ10 مرات يومياً يتم خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة أكثر من 3500 عامل وعاملة تم تأهيلهم، حيث يتم استخدام أجود أنواع المطهرات وأفضل المعقمات والمعطرات الصديقة للبيئة والتي تم جلبها خصيصاً للمسجد الحرام، بحيث يتم استخدام نحو 54 ألف لتر يومياً من المطهرات أثناء الغسيل، وذلك باستخدام 95 معدة وآلية غسيل حديثة. وتستخدم الرئاسة نحو 2400 لترٍ من المعقمات يومياً، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر كمعقمات يدوية، إضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بأكثر من 1050 لترا من المعطرات الفاخرة لتعطير بيت الله الحرام والسجاد والعناية به خير عناية.



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