السعودية اليوم / بلدية العزيزية بمكة المكرمة تُغلق مستودعاً مخالفاً للأدوات الطبية



مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً للأدوات الطبية، ومنشأتين تجاريتين ضمن نطاق البلدية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع طبي غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، إضافةً إلى إغلاق المنشأتين التجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأشار المهندس المالكي إلى تكثيف الجهود الرقابية لإزالة النفايات وتحسين المشهد البصري بالأحياء السكنية، حيث رُفع أكثر من 2 طن من النفايات بمواقع متعددة بنطاق البلدية، إضافةً إلى إزالة مجموعة من اللوحات الإعلانية المخالفة بحي العزيزية.

// انتهى //

16:38ت م

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مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً للأدوات الطبية، ومنشأتين تجاريتين ضمن نطاق البلدية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا ".وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع طبي غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، إضافةً إلى إغلاق المنشأتين التجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.وأشار المهندس المالكي إلى تكثيف الجهود الرقابية لإزالة النفايات وتحسين المشهد البصري بالأحياء السكنية، حيث رُفع أكثر من 2 طن من النفايات بمواقع متعددة بنطاق البلدية، إضافةً إلى إزالة مجموعة من اللوحات الإعلانية المخالفة بحي العزيزية.// انتهى //16:38ت م0106

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