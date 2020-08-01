السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على (3) أشخاص تورطوا بارتكاب (4) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي



الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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16:14ت م

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