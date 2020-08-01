السعودية اليوم / الكويت تسجل 6 حالات وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.

// انتهى //

16:14ت م

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الكويت 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 67448 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.// انتهى //16:14ت م0099

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