السعودية اليوم / أمانة الطائف تنهي أعمال الصيانة وتنظيف مصارف السيول من مخلفات الأمطار في مختلف المواقع بالمحافظة



الطائف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أنهت فرق وآليات أمانة الطائف أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من المحافظة، وشملت مختلف أحيائها وحاراتها.

وأعلنت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر لموسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.

وقد واصلت خلال الأيام الماضية أمانة المحافظة من خلال فرقها الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث شُكلت عدد من الفرق والعمال والمعدات ودُعمت بعدد من الآليات وصهاريج الشفط ومختلفة الأحجام وزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات، وشهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، وخصصت لها أكثر من (200) عامل و(55) آلية مختلفة الأحجام فيما شهدت شوارع المحافظة وحدائقها ازدحاما شديدا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالاجواء التي تزينت بها الطائف لليوم الثاني على التوالي.

// انتهى //

16:11ت م

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