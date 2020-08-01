السعودية اليوم / اليابان تعلن حالة الطوارئ في أوكيناوا بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا



طوكيو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بعد "الانتشار الحاد" لفيروس

وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي لوسائل إعلام "نشهد انتشارا كثيفا للعدوى، نحن نعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس، المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.

وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري، والتدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة مثل تلك الموجودة في أوروبا، لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.

وسجّلت معظم الإصابات بوباء كوفيد-19 المكتشفة في هذه الجزيرة في جنوب الأرخبيل في قواعد عسكرية أمريكية.

واكتُشفت 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا، ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية، وفقا للسلطات اليابانية، مما أدى إلى توتر بينها وبين المسؤولين الأمريكيين في المنطقة.

ويوجد قرابة 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات الأخرى من وحدات عسكرية أمريكية أخرى.

وسجلت اليابان حوالي 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير.

// انتهى //

15:58ت م

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طوكيو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بعد "الانتشار الحاد" لفيروس كورونا ، ودعت السكان إلى حجر أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي لوسائل إعلام "نشهد انتشارا كثيفا للعدوى، نحن نعلن حالة الطوارئ" حتى 15 أغسطس، المستشفيات امتلأت بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري، والتدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة مثل تلك الموجودة في أوروبا، لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.وسجّلت معظم الإصابات بوباء كوفيد-19 المكتشفة في هذه الجزيرة في جنوب الأرخبيل في قواعد عسكرية أمريكية.واكتُشفت 71 إصابة جديدة الجمعة في منطقة أوكيناوا، ليصبح المجموع 395 إصابة بما فيها 248 في القواعد الأمريكية، وفقا للسلطات اليابانية، مما أدى إلى توتر بينها وبين المسؤولين الأمريكيين في المنطقة.ويوجد قرابة 20 ألف جندي من البحرية الأمريكية في أوكيناوا، بالإضافة إلى آلاف القوات الأخرى من وحدات عسكرية أمريكية أخرى.وسجلت اليابان حوالي 35200 إصابة وأكثر من ألف وفاة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في البلاد في يناير.// انتهى //15:58ت م0093

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