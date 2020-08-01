السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر



الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لشيخ الأزهر على أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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15:08ت م

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