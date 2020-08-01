

أديس أبابا 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس

ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.

// انتهى //

14:52ت م

0081



أديس أبابا 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثرا بالجائحة.ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908931 إصابة.وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.// انتهى //14:52ت م0081

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أفريقيا تسجل 900 ألف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.