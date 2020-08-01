شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": قبل تخزين اللحوم في الفريزر نصح بتبريدها أولاً في الثلاجة والان نبدء بالتفاصيل
ولفتت "الغذاء والدواء" إلى أن اللحوم تعد بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا، ولكي يتم حفظها من الفساد وانخفاض قيمتها الغذائية أثناء التبريد أو التجميد، يجب عدم تركها خارج الثلاجة أو "الفريزر" أكثر من ساعتين تجنباً لتكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة.
وفي حال الرغبة بتخزين لحوم الأضحية مجمدة في "الفريزر" ينصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى "الفريزر"، للمحافظة على جودة اللحم وطراوته، وتغليفها بشكل محكم في أكياس نظيفة، وتفريغها من الهواء قدر الإمكان ونقلها إلى "الفريزر".
ونصحت الهيئة بتقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها في أكياس عدة حسب الحاجة قبل حفظها في "الفريزر"، لتجنب عملية إخراج كل الكمية وإذابة الثلج عنها ومن ثم إعادة تجميدها، لأن ذلك يعطي فرصة لنمو الميكروبات.
وأكدت الهيئة أنه يجب حفظ اللحوم في الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجات مئوية، وفي "الفريزر" عند درجة حرارة لا تزيد عن -18 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء": قبل تخزين اللحوم في الفريزر نصح بتبريدها أولاً في الثلاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.