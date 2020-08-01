شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1573 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت ، 1573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 1890 حالة تعافٍ إضافية، و21 حالة وفاة جديدة. كما أعلنت الوزارة عن خلو المشار المقدسة من إصابات كورونا.

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