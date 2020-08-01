طقس المشاعر المقدسة مساء اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

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وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشر ليلاً.

وكانت الهيئة، العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك و الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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