توزيع حالات كورونا.. الرياض تتصدر بـ 102 إصابة جديدة #عاجل

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدرت الرياض إصابات فيروس كورونا اليوم السبت بـ 102 حالة، تليها مكة المكرمة بـ 89 حالة، ثم الدمام بـ 72 حالة، والهفوف بـ 61 حالة، والمدينة المنورة بـ 55 حالة ثم خميس مشيط بـ 52 حالة ، وحائل بـ 51 حالة.

وكانت وزارة الصحة⁩ قد أعلنت، عن تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (1890) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (237,548) حالة ولله الحمد.

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وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد نصح الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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