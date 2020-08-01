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الملك سلمان يتلقى اتصالات من ملك الأردن ورئيس تركمانستان وشيخ الأزهر
هنأوا بعيد الأضحى المبارك والشفاء
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وهنأ جلالته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لجلالة ملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه – أيده الله – ومغادرته المستشفى.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – فخامة رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لشيخ الأزهر على أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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