السعودية | السعودية: 1573 إصابة جديدة بكورونا و1890 حالة شفاء و21 وفاة

شكرا لقرائتكم السعودية: 1573 إصابة جديدة بكورونا و1890 حالة شفاء و21 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1890 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، فيما تراجعت الحالات الجديدة المصابة بكورونا في المملكة، وذلك بعد تسجيل 1573 حالة جديدة.

فيما شهدت المملكة تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 37,043، منها 2016 حالة حرجة، ووصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 277,478 حالة.

وأضافت الوزارة أن مجموع حالات التعافي من كورونا بالمملكة وصل إلى 237,548 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2887 حالة.