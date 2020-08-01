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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً، اليوم، يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 03:00 PM
الحالة المناخية ستستمر حتى الـساعة الـ 10 مساءًالأرصاد تنبّه لأمطار على عدد من محافظات مكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً، اليوم، يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
، الأرصاد تنبّه لأمطار على عدد من محافظات مكة ،
المصدر : الخليج 365
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