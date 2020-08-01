محمد بن مسعود - الدمام - لم يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية ضرب زلزال خفيف قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صباح اليوم.

وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن مواطني القضاء شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر. 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 03:13 PM Advertisements لم يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق ضرب زلزال خفيف قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق صباح اليوم.

وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن مواطني القضاء شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر. الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق ،

المصدر : الخليج 365

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