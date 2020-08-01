محمد بن مسعود - الدمام - 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 03:38 PM "الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من " "الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من " كورونا " و 1573 إصابة أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1890 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237548 حالة ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة ،

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