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شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث
مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
ويمضي ضيوف الرحمن أول أيام التشريق في مشعر منى.
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