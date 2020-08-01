شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث

Advertisements مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ويمضي ضيوف الرحمن أول أيام التشريق في مشعر منى.

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