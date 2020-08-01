السعودية | هنأه بعيد الأضحى وشفائه.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من شيخ الأزهر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هنأه بعيد الأضحى وشفائه.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من شيخ الأزهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:48 مساءً, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله – ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لشيخ الأزهر على أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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