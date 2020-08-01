شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية من ملك الاردن ورئيس تركمانستان للتهنئة بالعيد وتعافيه والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ جلالته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالة ملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته.
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