الجيش الليبي يؤكد استعداده للتعامل مع أي هدف داخل المياه الإقليمية المزيد

أكد الجيش الليبي، السبت، استعداده للتعامل مع أي هدف داخل المياه الإقليمية الليبية.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات صحفية، إن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا.

والجمعة، حذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السفن والطائرات من الاقتراب في المجال الجوي أو البحري دون التنسيق معها.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي فجر السبت: "نحذر الدول من اقتراب سفنها أو طائراتها من مياهنا أو أجوائنا الإقليمية دون التنسيق معنا مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

ويأتي التحذير الليبي في ظل استمرار الطائرات والسفن التركية، في نقل المرتزقة والأسلحة إلى مليشيات طرابلس.

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والأحد الماضي، أعلن الجيش الليبي أن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد من المرتزقة ووسائل تدمير الأراضي الليبية.

كما استهدف سلاح الجو بالجيش الليبي عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة، غرب سرت، وفق مصادر عسكرية ليبية.

والخميس الماضي، قال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد طائرتي شحن عسكري تركيتين لدى مغادرتهما الأراضي الليبية في إطار الجسر الجوي بين مليشيات طرابلس وأنقرة.

وبحسب المصدر فإنه تم رصد ومتابعة طائرة شحن C130 عسكرية تركية أثناء مغادرتها عند الساعة العاشرة صباح الأربعاء قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي البلاد، متجهةً إلى تركيا.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الطائرة كانت تحمل معدات وتجهيزات لتجهيز القاعدة كمنطلق للعمليات التركية في المنطقة.

وتابع أنه بالتزامن مع ذلك تم رصد مغادرة طائرة أخرى للشحن العسكري A400 انطلقت من مصراتة بعد إفراغ دفعة جديدة من المرتزقة السوريين فيها، في إطار الجسر الجوي المستمر.