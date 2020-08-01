سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في معظم صرافات البنوك الكبرى التي تتيح تغيير العملات، في الوقت الذي تم فيه تعطيل العمل بالمصارف احتفالا بعيد الأضحى، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.

وعطل البنك المركزي المصري، العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارا من الخميس الماضي حتى الإثنين المقبل، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وتمكنت مصر من خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي خلال العام المالي الماضي، رغم أنها قضت نصف هذا العام في مكافحة آثار جائحة كورونا.

ويبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من كل عام.

وكشف مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن إجمالي عجز موازنة مصر انخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقارنة بعجز نسبته 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

Advertisements

وأظهر التعاملات المبكرة اليوم السبت، استقرار سعر الدولار في معظم التعاملات عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

ولدى بنك قناة السويس سجل الدولار أقل سعر ليبلغ 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني NBK سجل السعر 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار

وفي بنكي كريدي أجريكول والبركة سجل الدولار أعلى سعر للتداول، عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 18.67 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.62 جنيه للشراء، و20.80 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع،وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل 52.08 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.