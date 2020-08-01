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قرقاش يندد بتصريحات وزير الدفاع التركي: لا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن
منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ندد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، بتصريحات وزير الدفاع التركي، حيث أكد أن العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.
وأضاف قرقاش “منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن.
وختم د. أنور قرقاش بقوله “الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي”.
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