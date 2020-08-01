تحذير من الطبخ بالقصدير.. يسبب أمراضاً خطيرة

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة الطبخ بالقصدير بسبب خطورة ذلك على الصحة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “القصدير مخصص للتغليف والتغطية فقط، احذر من الطبخ بالقصدير ووضع الأكل مباشرة داخل القصدير فيصير الطعام ملامساً للقصدير فتنتقل جزئيات من القصدير للأكل أثناء الطبخ ويصبح ضاراً صحياً”.

وأضاف د. فهد الخضيري أن معادن الألمنيوم الثقيلة قد تنتقل للجسم وتسبب مشاكل صحية كثيرة كالأمراض الكثيرة المرتبطة بالمعادن الثقيلة.

يذكر أن خبراء الصحة يؤكدون أن القصدير يتعارض مع هضم الكالسيوم، الفوسفور والفلوريد وقد يؤدي إلى ترقّق العظام في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثّر على عمل الكبد والكلى كما يمكنه أن يتسبب بإصابتك بمرض ألزهايمر وباركنسون.

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وينصح خبراء الصحة عادة بتجنب استخدام ورق القصدير قدر المستطاع خصوصاً عند الطبخ والشوي لتجنّب إصابة أفراد العائلة بالأمراض.

ويؤكد الأطباء أن استخدام ورق القصدير بارداً أي للف سندويش قبل الاحتفاظ به في الثلاجة مثلاً أو تغطية وجه طبق بارد، لا يشكّل أي ضرر على الصحة فقد أثبتت الدراسات أن القصدير لا يتفاعل على حرارة منخفضة.

إنّما استخدامه في حرارة مرتفعة قد يشكّل ضرراً على الصحة؛ لأن القصدير يذوب ويتفاعل فيتسرّب على الطعام الذي يتم تحضيره.

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