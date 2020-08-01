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جريمة مروعة بمصر.. شاب يقتل أمه ويرمي شقيقه من الطابق الرابع
سدد لها المتهم طعنات عدة أودت بحياتها
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، جريمة مروعة حيث أقدم شاب مريض نفسياً على قتل والدته طعناً بالسكين، وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن شقيق المتهم سقط على مكان خالٍ دون موته، فيما تم نقل جثة الوالدة إلى المستشفى الجامعي في بنها.
وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن المصرية إخطاراً من الشرطة بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مقتل والدتهما، وتبين أن المتهم شاب مريض نفسي نشبت بينه وبين شقيقه مشاجرة، وأصيب المتهم بحالة هياج.
وألقى المتهم بشقيقه من الدور الرابع، وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم طعنات عدة أودت بحياتها في الحال.
وتبين من التحريات أن الأم ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد، وخلال محاولة تهدئته استل سكيناً وطعن والدته حتى الموت.
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