محمد بن مسعود - الدمام - وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمنت توزيع الهدايا والحلويات عايدت سجون منطقة جازان نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط أجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات. وسمحت سجون جازان للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساءً. وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد. 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 02:00 PM Advertisements وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمنت توزيع الهدايا والحلويات سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات عايدت سجون منطقة جازان نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط أجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات. وسمحت سجون جازان للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساءً. وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد. الكلمات المفتاحية ، سجون جازان تعايد نزلاءها وتسمح لهم بمعايدة ذويهم هاتفيًا 6 ساعات ،

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