محمد بن مسعود - الدمام - لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.الإمارات فيروس كورونا الجديد 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:35 PM Advertisements لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء. الكلمات المفتاحية ، الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات .. 254 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 60,760 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.