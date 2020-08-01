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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل.
وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.
وأضاف:على الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 حالات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.
حادث مروري هيئة الهلال الأحمر
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:27 PM
أبوزيد: قدمت الخدمة الإسعافية الطارئة ونقلت الحالات إلى أقرب منشأةجدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل.
وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.
وأضاف:على الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 حالات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.
، جدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل ،
المصدر : الخليج 365
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