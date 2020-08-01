شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حجاج يوجهون كلمة شكر لـ "الملك سلمان":"بارك الله في السعوديين قيادة وشعباً" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وجه حجاج كلمة شكر وثناء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيدين بجهود حكومة المملكة في تيسير موسم حج هذا العام.
وقال أحد الحجاج :"نشكر الملك سلمان من أعماق قلوبنا، ونشكر السعوديين قيادة وشعباً، فيما قال آخر:" نشكر الملك سلمان الله يجازيه ويرزقه الجنة أن شاء الله".
وعبرت سيدات يؤدين فريضة الحج لهذا العام عن سعادتهن وفخرهن بالحج، متمنين الشفاء العاجل للملك سلمان، وأن ينعم عليه بالصحة والعافية.
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