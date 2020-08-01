شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هدايا كان يقدمها الحجاج لأهاليهم خلال القرن الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على صوغة الحاج قديما، وهي تلك الهدايا التي كان يأتي بها الحجاج من مكة المكرمة لأهاليهم.

وذكر أحمد الوشمي، باحث في التراث، أن الهدايا الحجاج كانت متنوعة، ومنها قطعة قماش أو طواقي أو نعال، بجانب هدايا ترفيهية للأطفال.

وأضاف أن قائمة الهدايا كانت تتضمن أيضا أغراض خاصة للنساء مثل القلادة الزجاجية أو من الأحجار القديمة أو خواتم، وغيرها من الهدايا التى يقدمها الحاج لأسرته ومعارفه.