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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):واصلت أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، اليوم، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية.
وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة غذائية وإتلاف عدد 97 قطعة كيك منتهية الصلاحية، و13 كغم دقيق بر لسوء التخزين.
وأكدت الأمانة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة.
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