شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحره، والعرضيات .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.