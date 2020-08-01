شكرا لمتابعة خبر عن استمرار البحث عن مفقود في مدينة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتواصل أعمال البحث عن رجل تغيب عن منزله في مدينة الرياض منذ 2 ذو القعدة الماضي. تتواصل أعمال البحث عن رجل تغيب عن منزله في مدينة الرياض منذ 2 ذو القعدة الماضي. وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن المفقود يدعى "مزيد قاعد العتيبي، وتغيب عن منزله منذ أكثر من شهر. ودعا الفريق من لديه معلومات عنه إلى التواصل مع أسرته عبر الأرقام التالية 0530440445 أو0504310003.

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