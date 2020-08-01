شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 9 آلاف أضحية استقبلتها مسالخ أمانة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك نحو 9407 ذبائح، وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها. استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير وبلدياتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك نحو 9407 ذبائح، وذلك عبر تطبيق الحجز الإلكتروني الخاص بأمانة عسير وبلدياتها. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأضاحي التي تم ذبحها كان لها حجز مُسبق عبر التطبيق، مبيناً أن الأضاحي توزعت على كافة المسالخ بمدن ومحافظات المنطقة ونقاط الذبح المصرح لها، مؤكداً أن الأمانة وضعت خطة شاملة واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الاضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية، واعتماد مسارات تنظيمية، علاوةً على تخصيص تطبيق إلكتروني للحجز المسبق للمستفيدين، ودعم المسالخ بالكوادر للتأكد من سلامة الأضاحي، مع التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الأخرى سواءً للعاملين أو المستفيدين، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأمانة وبلدياتها بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك على ما شهدته المسالخ النظامية من سهولة تامة في حركة الدخول والخروج والاستلام والتسليم للمواطنين وفق إجراءات تنظيمية وضعت مسبقاً، حفاظاً على سلامة صحة الجميع، وتسهيلاً على المستفيدين للإستفادة من خدمات المسالخ.

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