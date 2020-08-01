شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير: 514 جولة رقابية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال أول يوم لعيد الأضحى المبارك ٥١٤ جولة رقابية تفتيشية، و ٣٦جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما تم تسجيل عدد ٦١ من الإشعارات والغرامات والمخالفات، فيما تم تطهير ٣٩٢ موقع، وذلك وفقا لتقرير الانجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها أمانة عسير للحد من انتشار الفايروس، والتي تأتي استمراراً لجهود الأمانة للتصدي لفيروس " كوفيد19 "، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، و التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع، من تعقيم وتطهير المواقع ضمن الاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، ورصد المخالفات، مؤكدة تكثّيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها.

كما دعت الأمانة لضرورة تعاون الجميع مع كافة الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.