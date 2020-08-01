بلدية الشوقية تُضبط مطبخًا عشوائيًا وحظيرة أغنام بإحدى المزارع

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمساندة الدوريات الأمنية، مطبخًا عشوائيًا مخالفًا وحظيرة أغنام بإحدى المزارع ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية أمس تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، مشيرًا إلى مصادرة 96 رأسًا من الأغنام و تسليمها لمندوب إدارة وحدات الذبح بالأمانة لحجزها، وإتلاف 4 ذبائح تم ذبحها بطريقة غير صحية، إضافةً إلى حجز مركبة تعود لأحد المخالفين، مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين وتحرير محضر بذلك.

وفي السياق ذاته أشار المهندس أكرم الحربي، إلى أن بلدية الشوقية الفرعية أصدرت مؤخرًا (9) تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ الأهلية ضمن نطاق البلدية بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

وأكَّد «الحربي» أن الفرق الرقابية بالبلدية تكثف نشاطها الرقابي، وتعمل خلال هذه الأيام على مدار الساعة لرصد المخالفات الصحية والبيئية وإزالتها أولًا بأول.

اقرأ أيضًا

504 جولات رقابية نفذتها بلدية الشوقية لإغلاق المنشآت المخالفة

بالصور.. مصادرة 817 كيلو خضراوات وفواكه في الشوقية