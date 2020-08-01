«الأرصاد»: أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم السبت .

وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

Advertisements

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار تقرير الهيئة العامة للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» تحذر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران والمدينة

الأرصاد: 3 مناطق تتأثر بهطول أمطار وتساقط برد وجريان السيول

تنبيهات من «الأرصاد» لـ 3 مناطق.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

