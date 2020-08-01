أمانة القصيم تنتهي من رفع مخلفات أضاحي العيد ببريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم خلال ساعات وبالتحديد قبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بأحياء مدينة بريدة كافة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن للمحافظة على نظافة المدينة نفذت أمانة منطقة القصيم برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد، وتم الانتهاء من رفع جميع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بأحياء مدينة بريدة كافة.

Advertisements

هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك ، ودعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.

اقرأ أيضًا

بالصور.. رفع ١٠ آلاف طن مخلفات وتنفيذ٤٥٨٠ معالجة تشوه بصري بالطائف

أمانة الشرقية تعقم 965 موقعًا وتزيل كميات ضخمة من الأنقاض والمخلفات