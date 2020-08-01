تمت خلال ساعات
أنهت أمانة منطقة القصيم خلال ساعات وبالتحديد قبل غروب شمس يوم عيد الأضحى المبارك، أعمال رفع جميع مخلفات الأضاحي بأحياء مدينة بريدة كافة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن للمحافظة على نظافة المدينة نفذت أمانة منطقة القصيم برنامج عمل مكثف لأعمال رفع مخلفات الأضاحي انطلق من بعد صلاة العيد، وتم الانتهاء من رفع جميع مخلفات الأضاحي قبل غروب شمس يوم العيد الأول بأحياء مدينة بريدة كافة.
هذا وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال النظافة المكثفة خلال بقية أيام عيد الأضحى المبارك ، ودعت الجميع للاستمرار في التعاون عبر وضع مخلفات الأضاحي في الحاويات المخصصة لذلك.
اقرأ أيضًا
بالصور.. رفع ١٠ آلاف طن مخلفات وتنفيذ٤٥٨٠ معالجة تشوه بصري بالطائف
أمانة الشرقية تعقم 965 موقعًا وتزيل كميات ضخمة من الأنقاض والمخلفات
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة القصيم تنتهي من رفع مخلفات أضاحي العيد ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.