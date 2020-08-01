ضبط 9 مسالخ عشوائية مخالفة بالرس

ضمن الجولات الرقابية

ضبطت الفرق الرقابية وقسم الطوارئ في بلدية محافظة الرس وبالتعاون مع الجهات الأمنية في أول يوم من أيام عيد الأضحى (9) مسالخ عشوائية مخالفة في عدد من المواقع تقوم عليها عمالة وافدة عمدت إلى الذبح العشوائي في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية. اقرأ أيضًا إغلاق 3 مسالخ عشوائية ومطبخ مخالف.. ومصادرة 43 رأسًا من الأغنام

إشعار 12 مطبخًا لتدني النظافة وإغلاق 5 مسالخ مخالفة

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