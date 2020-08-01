في ثاني أيام العيد.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار ورياحًا قوية بمناطق عدة في المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، في ثاني أيام عيد الأضحى، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أنَّ الحالة تشمل هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقّع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد- بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ أنَّ الحالة تشمل «ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك ».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما يتوقّع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار تقرير الهيئة العامة للأرصاد إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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