حج / وزير الإعلام البحريني يشيد بجهود المملكة في تنظيم الحج رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا



المنامة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أشاد معالي وزير الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ علي بن محمد الرميحي، بالنجاح الكبير للمملكة العربية

وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة - أيدها الله - في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية آمنة، وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام.

وقال في تصريح له: " نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وضمان أمنها وسلامتها، ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء".

وأضاف : إن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة، ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأياديها البيضاء تبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

13:43ت م

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المنامة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأشاد معالي وزير الإعلام بمملكة البحرين الأستاذ علي بن محمد الرميحي، بالنجاح الكبير للمملكة العربية السعودية ودورها في التنظيم لإقامة مناسك الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة - أيدها الله - في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية آمنة، وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام.وقال في تصريح له: " نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وضمان أمنها وسلامتها، ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء".وأضاف : إن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة، ومثّل تتويجًا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية، وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام.وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأياديها البيضاء تبقى راسخة في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //13:43ت م0060

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