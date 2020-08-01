السعودية اليوم / بلدية العمرة بمكة تُغلق (4) مطابخ مخالفة



مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها في مراقبة المطابخ والمسالخ في المناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، وللقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً؛ للقيام بجولات على المطابخ والمسالخ ومتابعتها على مدار اليوم، مشيراً إلى إغلاق ثلاثة مطابخ لتدني مستوى النظافة، ومطبخاً مخالفاً للنظام حيث يمارس الذبح دون تصريح، إضافةً إلى ضبط مسلخ عشوائي مُخالف و إزالته فوراً.

وأكد "قدح" أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الأيام في كافة المطاعم التي تم السماح لها بالذبح خلال عيد الأضحى، مؤكداً بأن البلدية لن تتوانىٰ عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية

المتبعة.

// انتهى //

13:40ت م

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