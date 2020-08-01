السعودية اليوم / بريطانيا تؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا



لندن 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أجّلت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.

ويأتي تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن بريطانيا على الحافة الخارجية بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.

وأوضح ويتي إذا أردنا أن نفعل المزيد من الأشياء في المستقبل قد نضطر للتخلي عن أشياء أخرى، أما فكرة أنه يمكننا فتح كل شيء مجدداً مع الحفاظ على السيطرة على الفيروس خاطئة تماماً.

// انتهى //

13:34ت م

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لندن 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأجّلت بريطانيا تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، لتتيح للبريطانيين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي للزبائن داخل الصالات.وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.ويأتي تأجيل تخفيف القيود الاجتماعية بعد تحذير من كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي من أن بريطانيا على الحافة الخارجية بالنسبة لمدى استئناف المجتمع حياته بشكل طبيعي في عصر الجائحة.وأوضح ويتي إذا أردنا أن نفعل المزيد من الأشياء في المستقبل قد نضطر للتخلي عن أشياء أخرى، أما فكرة أنه يمكننا فتح كل شيء مجدداً مع الحفاظ على السيطرة على الفيروس خاطئة تماماً.// انتهى //13:34ت م0058

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