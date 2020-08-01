السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ومنسوبيها يهنئون القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، بالتهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله أن يديم عليهما الصحة والعافية .

وسأل معاليه الله تعالى أن يتقبل الله من الحجاج حجهم، ويجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على الجهود العظيمة في تسهيل الإجراءات والسبل وتقديم أفضل الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية التي تكفل حفظ النفس وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم أجمع جراء تفشي فيروس

// انتهى //

13:30ت م

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جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، بالتهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله أن يديم عليهما الصحة والعافية .وسأل معاليه الله تعالى أن يتقبل الله من الحجاج حجهم، ويجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على الجهود العظيمة في تسهيل الإجراءات والسبل وتقديم أفضل الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية التي تكفل حفظ النفس وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا ، داعياً الله أن يُعيده على الوطن الغالي والقيادة الرشيدة والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات والأمن والرخاء .// انتهى //13:30ت م0056

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