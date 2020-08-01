السعودية اليوم / الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.

// انتهى //

13:15ت م

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أبوظبي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,760 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 346 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,255 حالة شفاء.// انتهى //13:15ت م0055

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