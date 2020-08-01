السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت العرفاء والعواجية وعشيرة ورحاب وريحة والسيل الصغير والرميدة ومركز الشفا السياحي وأجزاء متفرقة من جنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:08ت م

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